Lera Bourlakova: « En Ukraine, la solidarité n’est pas un slogan. C’est une infrastructure. »

par Amnesty International

L’intervention militaire russe en Ukraine a commencé bien avant l’invasion de grande ampleur lancée par la Russie en février 2022. À l’époque, en 2014, j’avais quitté mon emploi de journaliste, que j’adorais, et rejoint l’armée ukrainienne. C’est le sentiment de culpabilité qui m’y a poussée. Durant le mouvement de l’Euromaïdan, des gens se sont fait […] The post Lera Bourlakova: « En Ukraine, la solidarité n’est pas un slogan. C’est une infrastructure. » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet