Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Managers, abandonner n’est pas une preuve d’échec. C’est une compétence !

par Julia Milner, Professeure de leadership, EDHEC Business School
Changer les routines n’est pas aisé. Mais l’échec ne trahit pas forcément un manque de volonté. Plutôt un défaut de méthode.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice
~ Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
~ Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments
~ Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône
~ L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
~ « Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?
~ La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
~ Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
~ Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?
~ Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter