Le « live shopping » : l’évolution du modèle d’achat en ligne
par Basma Taieb, Enseignante-chercheuse en marketing digital , Pôle Léonard de Vinci
Jean-Eric Pelet, Associate professor, EBS Paris
Alors que TF1 vient de supprimer son téléshopping trente-huit ans après sa création, le « live shopping » connaît un succès grandissant. Reste que pour transformer le live en achats sonnants et trébuchants, des règles doivent être respectées. Si la confiance est nécessaire pour déclencher le processus d’achat, ce dernier carbure aussi à l’émotion.
Le live shopping, appelé aussi le live streaming commerce (LSC), consiste à vendre les produits en direct par vidéo. Le LSC est très populaire en Chine, il a connu dans ce pays
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 23 février 2026