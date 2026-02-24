Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

par Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL
Florence Jusot, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL
Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Après 50 ans, un handicap entraîne en Europe une perte moyenne de revenus de 20 %, avec de fortes disparités entre pays et un impact plus fort pour les femmes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
