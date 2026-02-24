Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Trump désavoué par la Cour suprême sur les droits de douane : et maintenant ?

par Anne E. Deysine, Professeur émérite juriste et américaniste, spécialiste des États-Unis, questions politiques, sociales et juridiques (Cour suprême), Université Paris Nanterre
Si la décision de la Cour constitue un camouflet pour Donald Trump, elle ne signifie pas pour autant la fin de sa politique commerciale consistant à promulguer des droits de douane tous azimuts.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine. Quatre ans après l’invasion à grande échelle par la Russie, la communauté internationale doit rester fermement engagée en faveur de la justice
~ Une nouvelle technique permet (enfin) de révéler les fonds marins côtiers du monde entier
~ Aliments : le changement climatique modifie la biodisponibilité des (micro)nutriments
~ Comment Andrew Mountbatten-Windsor pourrait être retiré de la ligne de succession au trône
~ L’affaire Epstein et « la révolte des élites »
~ « Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?
~ La transparence fiscale des entreprises commence dans les conseils d’administration
~ Ce qu’un plat de la Renaissance révèle sur la bibliothèque d’Isabelle d’Este
~ Pour les enfants, le pouvoir a-t-il un genre ?
~ Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter