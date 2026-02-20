Guterres appelle à créer un fonds de 3 milliards de dollars pour garantir que l'IA profite à tous

« L’avenir de l’intelligence artificielle ne peut être décidé par une poignée de pays ni laissé aux caprices de quelques milliardaires », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU lors du Sommet sur l’impact de l’IA à New Delhi jeudi, appelant à la création d’un Fonds mondial pour aider les pays en développement à mieux accéder à ces technologies.



Lire l'article complet