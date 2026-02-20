Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'IA doit reposer sur l'inclusion, la responsabilité et des règles, estime Volker Türk

Sans garde-fous urgents, l'intelligence artificielle (IA) risque d'aggraver les inégalités, d'amplifier les préjugés et d'alimenter les préjudices dans le monde réel, prévient le chef des droits de l'homme des Nations Unies, Volker Türk, dans un entretien accordé à ONU Info, 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
