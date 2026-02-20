Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hausse alarmante du recrutement d’enfants dans les gangs en Haïti

Haïti connaît une « augmentation alarmante » du nombre d’enfants recrutés par des gangs, avec des « conséquences dévastatrices » pour ces enfants, leurs familles et la société dans son ensemble, selon un rapport de l'ONU publié vendredi.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'IA doit reposer sur l'inclusion, la responsabilité et des règles, estime Volker Türk
~ Derrière l’arnaque en ligne, un système mondial de traite des êtres humains
~ Somalie : l’aide alimentaire en danger faute de financement
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, une société épuisée
~ « Moins de bruit, plus de savoir » : mettre la science au cœur de la gouvernance de l’IA
~ En Haïti, des groupes criminels impliqués dans la traite d’enfants alors que l’État s’effondre
~ Qu’est-ce qui incite les enfants à tricher ? Faut-il s’en inquiéter ?
~ Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation
~ Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception
~ Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter