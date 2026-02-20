Derrière l’arnaque en ligne, un système mondial de traite des êtres humains

Enlèvements, tortures, violences sexuelles, avortements forcés : un nouveau rapport de l’ONU dévoile l’envers des escroqueries en ligne. Pour alimenter cette industrie criminelle en pleine expansion, des centaines de milliers de personnes, recrutées dans des dizaines de pays, sont contraintes de travailler dans des centres d’arnaque en Asie du Sud-Est, dans des conditions relevant de la traite d’êtres humains.



