Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Derrière l’arnaque en ligne, un système mondial de traite des êtres humains

Enlèvements, tortures, violences sexuelles, avortements forcés : un nouveau rapport de l’ONU dévoile l’envers des escroqueries en ligne. Pour alimenter cette industrie criminelle en pleine expansion, des centaines de milliers de personnes, recrutées dans des dizaines de pays, sont contraintes de travailler dans des centres d’arnaque en Asie du Sud-Est, dans des conditions relevant de la traite d’êtres humains.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'IA doit reposer sur l'inclusion, la responsabilité et des règles, estime Volker Türk
~ Hausse alarmante du recrutement d’enfants dans les gangs en Haïti
~ Somalie : l’aide alimentaire en danger faute de financement
~ Ukraine : après quatre ans de guerre, une société épuisée
~ « Moins de bruit, plus de savoir » : mettre la science au cœur de la gouvernance de l’IA
~ En Haïti, des groupes criminels impliqués dans la traite d’enfants alors que l’État s’effondre
~ Qu’est-ce qui incite les enfants à tricher ? Faut-il s’en inquiéter ?
~ Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation
~ Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception
~ Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter