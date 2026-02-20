Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Moins de bruit, plus de savoir » : mettre la science au cœur de la gouvernance de l’IA

« Nous fonçons vers l’inconnu ». C’est l’avertissement lancé vendredi par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors d’un événement en marge du Sommet sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA), qui se déroule à New Delhi, en Inde.


© Nations Unies -
