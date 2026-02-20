En Haïti, des groupes criminels impliqués dans la traite d’enfants alors que l’État s’effondre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un jeune habitant de Carrefour âgé de 17 ans, ayant des liens avec un groupe criminel, photographié de dos sur une terrasse avec une vue sur Port-au-Prince, en Haïti, en juillet 2024. © 2024 Nathalye Cotrino/Human Rights Watch Un nouveau rapport des Nations Unies détaille comment des groupes criminels en Haïti exploitent l'absence quasi totale de l'État, ainsi que la famine et la violence généralisées, pour recruter des enfants qui sont ensuite victimes d'abus. Ces groupes criminels se livrent à la traite d'enfants en utilisant des menaces et des incitations…



