Observatoire des droits humains

Qu’est-ce qui incite les enfants à tricher ? Faut-il s’en inquiéter ?

par Penny Van Bergen, Associate Professor in the Psychology of Education, Macquarie University
Comment réagir face à des enfants qui trichent ? Pourquoi se comportent-ils de cette façon ? En quoi est-ce révélateur sur le plan de leur développement psychologique ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
