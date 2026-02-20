Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation
par Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe
Comment, en quelques décennies, des légumes honnis ont-ils pu devenir tendance ? Sans doute pour la simple raison que, si leur goût n'a jamais changé, beaucoup de choses autour d’eux ont, quant à elles, évolué.
- vendredi 20 février 2026