Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception

par Sébastien Oliveau, Géographe, directeur de la MSH Paris-Saclay, Université Paris-Saclay; Aix-Marseille Université (AMU)
Francois-Olivier Seys, Professeur de géographie, Université de Lille
Sylvie Dubuc, Professeure en sciences de la population, Université de Strasbourg
La France connaît désormais plus de décès que de naissances. Le vieillissement de la population s’accompagne d’une baisse de la fécondité et du désir d’enfants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Qu’est-ce qui incite les enfants à tricher ? Faut-il s’en inquiéter ?
~ Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation
~ Salomé, danseuse érotique et cruelle dans l’œil des peintres
~ La Cedeao sans les États du Sahel : comment cette scission met à l'épreuve la libre circulation et la légitimité régionale
~ La véritable signification du « partenariat » entre l'Afrique et l'Union européenne
~ Pourquoi l'intégration régionale en Afrique n'avance pas : quatre raisons d'un blocage persistant
~ Face aux aléas climatiques, quelles variétés de céréales privilégier ?
~ Au Cambodge, des milliers de travailleurs libérés de l’enfer des « scam factories » se retrouvent livrés à eux-mêmes
~ Les statines vous inquiètent ? Voici ce qu’en dit la recherche
~ Comment l’anarchie relationnelle redéfinit les liens chez les milléniaux et la génération Z
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter