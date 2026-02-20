Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La Cedeao sans les États du Sahel : comment cette scission met à l'épreuve la libre circulation et la légitimité régionale

par Amanda Bisong, Policy Leader Fellow, School of Transnational Governance, European University Institute
Franzisca Zanker, Senior researcher, Arnold Bergstraesser Institute
Leonie Felicitas Jegen, PhD Candidate, University of Amsterdam
Au-delà des droits à la libre circulation, le retrait de l'AES a des effets réels sur la Cedeao en termes de légitimité, de poids, et de droits des migrants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
