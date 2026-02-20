Tolerance.ca
Pourquoi l'intégration régionale en Afrique n'avance pas : quatre raisons d'un blocage persistant

par Chidi Anselm Odinkalu, Professor of Practice, International Human Rights Law, Tufts University
Dans un monde qui se fragmente rapidement, l'intégration régionale pourrait être une source de résilience pour le continent africain.

L'Union africaine (UA) a convenu en 2019 de créer la Zone de libre-échange continentale africaine fondée sur les bases établies par huit communautés économiques régionales. Il s'agit de


© La Conversation -
