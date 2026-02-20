Tolerance.ca
Face aux aléas climatiques, quelles variétés de céréales privilégier ?

par Bastien Lange, Enseignant-chercheur en sciences du végétal, agroécologie, UniLaSalle
Michel-Pierre Faucon, Enseignant-chercheur en écologie végétale et agroécologie - Directeur délégué à la recherche à l'Institut Polytechnique UniLaSalle, UniLaSalle
Nicolas Honvault, Chercheur en agroécologie, UniLaSalle
On favorise souvent les variétés de céréales qui ont, en moyenne, les meilleurs rendements. Mais les hétérogénéités climatiques et aléas croissants viennent chahuter ce paradigme.La Conversation


