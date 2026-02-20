Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Au Cambodge, des milliers de travailleurs libérés de l’enfer des « scam factories » se retrouvent livrés à eux-mêmes

par Ivan Franceschini, Lecturer, Chinese Studies, The University of Melbourne
Charlotte Setijadi, Lecturer in Asian Studies, The University of Melbourne
Ling Li, PhD Candidate in Technology Facilitated Modern Slavery, Ca' Foscari University of Venice
Après avoir fui des scam factories où régnaient violences et exploitation, des centaines d’étrangers se retrouvent aujourd’hui sans abri au Cambodge, livrés à eux-mêmes et sans perspective de retour.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
