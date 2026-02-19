Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Libye. Quinze ans après le soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi, l’impunité règne et alimente les atteintes aux droits humains

par Amnesty International
Quinze ans après la révolte de la population libyenne contre le régime répressif de Mouammar Kadhafi, l’impunité systémique alimente les crimes de droit international et les graves atteintes aux droits humains commis par des milices et groupes armés, alors que la justice et les réparations restent hors de portée pour les victimes et leurs proches, […] The post Libye. Quinze ans après le soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi, l’impunité règne et alimente les atteintes aux droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
