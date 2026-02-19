Libye. Quinze ans après le soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi, l’impunité règne et alimente les atteintes aux droits humains

par Amnesty International

Quinze ans après la révolte de la population libyenne contre le régime répressif de Mouammar Kadhafi, l'impunité systémique alimente les crimes de droit international et les graves atteintes aux droits humains commis par des milices et groupes armés, alors que la justice et les réparations restent hors de portée pour les victimes et leurs proches, […]



