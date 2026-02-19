Angola. Le logiciel espion Predator a permis de prendre pour cible un journaliste de renom

par Amnesty International

Une nouvelle enquête menée par Amnesty International a établi que le logiciel espion Predator a été utilisé en 2024 contre Teixeira Cândido, journaliste angolais de renom, militant en faveur de la liberté de la presse, juriste et ancien secrétaire général du Syndicat des journalistes angolais (SJA). Predator est un logiciel espion hautement intrusif infectant les téléphones […] The post Angola. Le logiciel espion Predator a permis de prendre pour cible un journaliste de renom appeared first on Amnesty International. ]]>



