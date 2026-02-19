Corée du Sud. La condamnation à perpétuité de l’ex-président Yoon Suk Yeol constitue une avancée majeure pour le respect de l’obligation de rendre des comptes

par Amnesty International

En réaction au verdict de culpabilité et à la peine de réclusion à perpétuité prononcés contre l’ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour avoir instauré la loi martiale en décembre 2024, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, a déclaré : « Le verdict et la peine prononcés aujourd’hui constituent une étape importante vers le respect de […] The post Corée du Sud. La condamnation à perpétuité de l’ex-président Yoon Suk Yeol constitue une avancée majeure pour le respect de l’obligation de rendre des comptes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet