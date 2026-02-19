L'ONU redoute un « nettoyage ethnique » à Gaza et en Cisjordanie

Alors que le « Conseil de paix » de Trump tient ce jeudi sa première réunion à Washington pour discuter de la reconstruction de la bande de Gaza ravagée par deux ans de guerre, le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a dit craindre un « nettoyage ethnique » dans l'enclave palestinienne et en Cisjordanie.



