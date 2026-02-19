Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À El Fasher, une enquête de l’ONU relève les « signes distinctifs d’un génocide »

« Si nous vous avions tués en 2003, vous ne seriez pas revenus en 2023 ». Au Darfour du Nord, dans l’ouest soudanais, des survivantes d’El Fasher racontent la traque ethnique qu’elles ont subie, les enfants exécutés, les viols utilisés comme arme de guerre. 


© Nations Unies -
