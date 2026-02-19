Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve

par Carine Duteil, Maître de Conférences en linguistique et sciences de l'information & de la communication, Université de Limoges
Arnaud Richard, Professeur des universités en sciences du langage, Université de Toulon
Plusieurs épisodes survenus lors des JO de Milan-Cortina remettent en avant l’éternelle tension entre liberté d’expression et neutralité des événements sportifs.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
