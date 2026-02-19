Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve
par Carine Duteil, Maître de Conférences en linguistique et sciences de l'information & de la communication, Université de Limoges
Arnaud Richard, Professeur des universités en sciences du langage, Université de Toulon
Plusieurs épisodes survenus lors des JO de Milan-Cortina remettent en avant l’éternelle tension entre liberté d’expression et neutralité des événements sportifs.
© La Conversation
