Observatoire des droits humains

La mort de Dawson, ou le deuil de toute une génération

par Vladimir Lifschutz, Maître de conférences, Université Paul Valéry – Montpellier III
Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Avec la disparition de l’acteur James Van Der Beek, célèbre pour son interprétation de Dawson dans la série du même nom, c’est toute une génération qui se remémore sa jeunesse, non sans nostalgie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
