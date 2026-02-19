Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?
par Julien Falgas, Maître de conférences au Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine
Dominique Boullier, Professeur des universités émérite en sociologie. Chercheur au Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Sciences Po
Ignorant les propositions des sciences humaines et sociales, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans risque d’entraver l’émergence d’alternatives.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 19 février 2026