Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan

Le Conseil de sécurité se réunit, jeudi matin, sur la situation au Soudan, théâtre d'une guerre civile sanglante depuis bientôt trois ans. La Secrétaire générale adjointe de l’ONU aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo, fait le point sur la crise humanitaire la plus étendue au monde. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


© Nations Unies -
