Flore endémique des Pyrénées : vers un risque de déclin massif d’ici la fin du siècle
par Noèmie Collette, Doctorante en écologie, Université de Perpignan Via Domitia
Joris Bertrand, Maître de Conférences en Biologie des Populations et Écologie, Université de Perpignan Via Domitia
Sébastien Pinel, Chercheur, Université de Perpignan Via Domitia
Valérie Hinoux, Maître de Conférences Hors-Classe à l'Université de Perpignan Via Domitia, section C.N.U. 66
Les conditions climatiques menacent près de la moitié de la flore native des Pyrénées. De nouvelles méthodes de suivi peuvent éclairer les choix de conservation.
- jeudi 19 février 2026