Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Flore endémique des Pyrénées : vers un risque de déclin massif d’ici la fin du siècle

par Noèmie Collette, Doctorante en écologie, Université de Perpignan Via Domitia
Joris Bertrand, Maître de Conférences en Biologie des Populations et Écologie, Université de Perpignan Via Domitia
Sébastien Pinel, Chercheur, Université de Perpignan Via Domitia
Valérie Hinoux, Maître de Conférences Hors-Classe à l'Université de Perpignan Via Domitia, section C.N.U. 66
Les conditions climatiques menacent près de la moitié de la flore native des Pyrénées. De nouvelles méthodes de suivi peuvent éclairer les choix de conservation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Prairies sous Plexiglas, images satellite, équations… comment les scientifiques prédisent les effets du changement climatique sur les écosystèmes
~ Taxe sur les économies informelles en Afrique : promesses et écueils de la technologie
~ Philippines : Des déplacements dus au changement climatique menacent les droits
~ En Libye, une transition politique toujours introuvable
~ Au Soudan du Sud, les violences sexuelles s’intensifient dans l’État de Jonglei
~ Soudan : après deux ans d'attente, l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud
~ L’abandon progressif des énergies fossiles ne doit pas être un « sujet tabou »
~ Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)
~ Un réseau social pour les IA : des signes de l’émergence d’une société artificielle, ou des manipulations bien humaines ?
~ Placebos ouverts : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter