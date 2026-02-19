Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Taxe sur les économies informelles en Afrique : promesses et écueils de la technologie

par Abel Gwaindepi, Senior Researcher, Danish Institute for International Studies
La technologie peut aider les pays où le nombre de travailleurs informels est élevé à mettre en place des systèmes fiscaux plus solides.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Flore endémique des Pyrénées : vers un risque de déclin massif d’ici la fin du siècle
~ Prairies sous Plexiglas, images satellite, équations… comment les scientifiques prédisent les effets du changement climatique sur les écosystèmes
~ Philippines : Des déplacements dus au changement climatique menacent les droits
~ En Libye, une transition politique toujours introuvable
~ Au Soudan du Sud, les violences sexuelles s’intensifient dans l’État de Jonglei
~ Soudan : après deux ans d'attente, l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud
~ L’abandon progressif des énergies fossiles ne doit pas être un « sujet tabou »
~ Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)
~ Un réseau social pour les IA : des signes de l’émergence d’une société artificielle, ou des manipulations bien humaines ?
~ Placebos ouverts : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter