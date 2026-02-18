Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Philippines : Des déplacements dus au changement climatique menacent les droits

par Human Rights Watch
Click to expand Image Hasael Compra, un pécheur philippin, ramait dans la zone d’une mangrove au bord de la petite île de Siargao, dans le sud-est des Philippines, en 2025.  © 2025 Camille Robiou du Pont/Human Rights Watch Les autorités philippines ont cherché à déplacer de manière permanente des communautés entières de diverses régions vers des sites jugés plus sûrs, sans toutefois respecter les normes internationales visant à protéger les droits des personnes touchées.Les échecs constatés dans la région de Siargao démontrent la nécessité urgente pour les autorités de garantir…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
