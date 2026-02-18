Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Libye, une transition politique toujours introuvable

Institutions fracturées, économie à bout de souffle, transition politique au point mort : la Libye s’enlise dans une crise qui ne fragilise plus seulement ses institutions mais atteint désormais l’ensemble du tissu social.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Soudan du Sud, les violences sexuelles s’intensifient dans l’État de Jonglei
~ Soudan : après deux ans d'attente, l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud
~ L’abandon progressif des énergies fossiles ne doit pas être un « sujet tabou »
~ Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)
~ Un réseau social pour les IA : des signes de l’émergence d’une société artificielle, ou des manipulations bien humaines ?
~ Placebos ouverts : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?
~ Reform UK, le parti d’extrême droite qui bouscule la politique britannique
~ Pourquoi Tesla est davantage valorisée en bourse que BYD
~ Pollutions chimiques et emprise des acteurs industriels : les limites d’une approche centrée sur les conflits d’intérêts
~ Les Anglo-Saxons, grands amateurs d’anniversaires littéraires
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter