Au Soudan du Sud, les violences sexuelles s’intensifient dans l’État de Jonglei

Les violences sexuelles liées au conflit continuent de frapper durement certaines régions du Soudan du Sud. Dans l’État de Jonglei, dans l’est du pays, des personnes déplacées font état d’abus généralisés imputés à des acteurs armés, selon une mission d’évaluation menée du 12 au 14 février par plusieurs agences onusiennes.



