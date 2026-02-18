Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Soudan du Sud, les violences sexuelles s’intensifient dans l’État de Jonglei

Les violences sexuelles liées au conflit continuent de frapper durement certaines régions du Soudan du Sud. Dans l’État de Jonglei, dans l’est du pays, des personnes déplacées font état d’abus généralisés imputés à des acteurs armés, selon une mission d’évaluation menée du 12 au 14 février par plusieurs agences onusiennes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En Libye, une transition politique toujours introuvable
~ Soudan : après deux ans d'attente, l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud
~ L’abandon progressif des énergies fossiles ne doit pas être un « sujet tabou »
~ Les revendications éphémères de la France en mer de Chine méridionale (1930-1956)
~ Un réseau social pour les IA : des signes de l’émergence d’une société artificielle, ou des manipulations bien humaines ?
~ Placebos ouverts : faut-il dire à un patient qu’on lui prescrit un placebo ?
~ Reform UK, le parti d’extrême droite qui bouscule la politique britannique
~ Pourquoi Tesla est davantage valorisée en bourse que BYD
~ Pollutions chimiques et emprise des acteurs industriels : les limites d’une approche centrée sur les conflits d’intérêts
~ Les Anglo-Saxons, grands amateurs d’anniversaires littéraires
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter