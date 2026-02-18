Soudan : après deux ans d'attente, l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud

Après plus de deux ans d’isolement, un convoi humanitaire des Nations Unies a enfin atteint Dilling et Kadugli, dans l'Etat soudanais du Kordofan du Sud. Cette première livraison majeure depuis trois mois apporte des vivres et des fournitures essentielles à plus de 130.000 habitants, frappés par une crise humanitaire persistante.



