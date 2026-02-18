Tolerance.ca
Pourquoi Tesla est davantage valorisée en bourse que BYD

par Chafik Massane, Enseignant-Chercheur en Finance, INSEEC Grande École
Malgré un retard industriel sur BYD, l’action Tesla ne cesse de grimper. Comment expliquer cet écart entre valorisation boursière et chiffre d’affaires ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
