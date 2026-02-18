Pollutions chimiques et emprise des acteurs industriels : les limites d’une approche centrée sur les conflits d’intérêts
par Henri Boullier, Chargé de recherche en sociologie au CNRS, Université Paris Dauphine – PSL
Emmanuel Henry, Professeur de sociologie, Université Paris Dauphine – PSL
La critique des relations entre les industriels et l’État se concentre souvent sur la question des conflits d’intérêts. Une réflexion approfondie s’impose pour mieux comprendre les liens entre les industriels et les décideurs politiques, et leurs influences sur la production des réglementations.
La régulation des produits chimiques illustre la complexité des liens entre la science et la décision publique. Ces dernières années, les controverses autour du glyphosate ou de la contamination généralisée de différents milieux – dont les eaux potables – par les PFAS (substances…
- mercredi 18 février 2026