Observatoire des droits humains

L’enseignement agricole, un objet politique mal identifié

par Joachim Benet Rivière, Sociologue de l'éducation et de la formation, Université Paris Nanterre; Université de Poitiers
Face aux urgences environnementales et au renouvellement des générations dans leur secteur, les lycées agricoles sont traversés par un certain nombre de tensions. Mais loin d’être de simples instruments des politiques agricoles, ils sont pris aussi dans des enjeux de socialisation et de professionnalisation des jeunes qui en font des espaces complexes. Quelques explications à l’occasion du Salon de l’agriculture de Paris qui débute le 21 février, porte de Versailles.

Conjuguée à la montée en puissance des enjeux environnementaux dans l’espace public, la question…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
