Observatoire des droits humains

Municipales 2026 : pourquoi parle-t-on autant de propreté ?

par Maxence Mautray, Doctorant en sociologie de l’environnement, Université de Bordeaux
Les données montrent que les quantités de déchets et d’encombrants collectés n’ont pas connu d’augmentation spectaculaire au cours des dernières années. Alors pourquoi ce décalage entre volumes réels et sentiment de saleté des villes ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
