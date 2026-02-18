Soudan : l’ONU sollicite 1,6 milliard de dollars pour soutenir des millions de réfugiés

Alors que la guerre au Soudan continue de faire rage, l’ONU et plus de 120 organisations partenaires lancent un nouvel appel de fonds de 1,6 milliard de dollars pour venir en aide à 5,9 millions de réfugiés dans sept pays voisins en 2026.



Lire l'article complet