Observatoire des droits humains

Placer les femmes entrepreneures au cœur de la transformation économique

Les femmes entrepreneures doivent être reconnues comme les architectes du changement économique et non comme les bénéficiaires. Tel était le message central de la Déclaration de Manama, publiée à la clôture du Forum mondial des entrepreneurs et des investissements (WEIF) qui s'est tenu la semaine dernière à Bahreïn.


