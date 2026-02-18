Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

IA : l’UNESCO redoute une chute spectaculaire des revenus des créateurs de contenus

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative pourrait entraîner d’ici 2028 des pertes de revenus mondiales de 24 % pour les créateurs de musique et de 21 % pour les créateurs audiovisuels, soit près de 8,5 milliards d’euros par an cumulés, estime l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans un nouveau rapport.


© Nations Unies -
