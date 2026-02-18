Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les autorités chinoises font pression sur des Ouïghours en France

par Human Rights Watch
Les autorités chinoises ont exercé des pressions sur deux militants ouïghours résidant à Paris, notamment en demandant à l'un d'eux d'espionner la diaspora ouïghoure en France, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Cette affaire est révélatrice du harcèlement croissant exercé par le gouvernement chinois à l'encontre des voix dissidentes à l'étranger et les membres des communautés diasporiques, des abus commis au-delà des frontières de la Chine et qui relèvent de la…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
