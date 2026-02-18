Au Sénégal, douze hommes ont été arrêtés en vertu de lois anti-LGBT sévères

par Human Rights Watch

Click to expand Image Vue aérienne de Dakar, la capitale du Sénégal, le 21 mars 2024. © 2024 Mosa'ab Elshamy/AP Photo La récente mise en détention de douze hommes au Sénégal, fondée sur des lois homophobes, ravive les inquiétudes concernant la criminalisation des relations entre personnes de même sexe et la sécurité des personnes vivant avec le VIH/SIDA.Le 9 février, la gendarmerie de Dakar a annoncé l’arrestation de douze hommes pour des motifs variés, dont « actes contre nature » et « transmission volontaire » du VIH. Ces hommes risquent jusqu’à cinq…



