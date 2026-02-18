Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Habiter pleinement sa ville : trois mythes à déconstruire sur la mobilité des aînés

par Sébastien Lord, Professeur titulaire, Université de Montréal
Vieillir ne signifie pas «disparaître de l’espace public», mais continuer à l’habiter pleinement, autrement, et se sentir maître de ses déplacements.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
