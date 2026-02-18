Souriez, vous êtes filmés : ce que l’« emotion AI » voit vraiment sur nos visages
par Charlotte De Sainte Maresville, Doctorante 3 eme année en marketing et sciences affectives, Université Bretagne Sud (UBS)
Christine Petr, Professeur des Université en Marketing - Sciences de Gestion et du Management, Université Bretagne Sud (UBS)
Aujourd’hui, on peut lire vos émotions sur votre visage et adapter un flux vidéo en temps réel en fonction de votre réaction. Vraiment ? Quelles sont les limites de l’« emotion AI », et ses utilisations autorisées ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 18 février 2026