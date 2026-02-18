Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand l’odeur devient preuve : l’odorologie au cœur de la police scientifique

par Estelle Davet, Inspectrice générale, cheffe du service national de police scientifique (SNPS)
À Écully, à côté de Lyon, se trouvent les seuls chiens capables de comparer une trace olfactive laissée sur une scène d’infraction par l’odeur corporelle d’un suspect ou d’une victime.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Souriez, vous êtes filmés : ce que l’« emotion AI » voit vraiment sur nos visages
~ Ce que l’Amérique est en train de faire à sa science
~ Comment les programmes de lutte contre la pauvreté renforcent la confiance entre citoyens et Etat
~ Venezuela : L'appareil répressif devrait être démantelé
~ “Pour que la honte change de camp”: l'immense message d’espoir et de courage de Gisèle Pelicot conquiert la planète
~ Près des deux tiers des décès maternels se produisent dans les pays instables
~ Ukraine : quatre ans de guerre, une enfance déplacée – sous terre
~ La loi de Moore ayant atteint ses limites, que nous réserve l’avenir de l’informatique ?
~ Les fusions de communes tiennent-elles leurs promesses  ?
~ Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter