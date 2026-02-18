Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela : L'appareil répressif devrait être démantelé

par Human Rights Watch
Click to expand Image La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, discutait avec son frère, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, lors d'une cérémonie au Tribunal suprême de justice à Caracas, le 30 janvier 2026. © 2026 AP Photo/Ariana Cubillos (Washington) – Les autorités vénézuéliennes devraient prendre rapidement des mesures pour réformer les principales institutions judiciaires et électorales, et abroger les lois abusives, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.À la suite des frappes militaires américaines au Venezuela et de l'arrestation de l’ex-président…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ “Pour que la honte change de camp”: l'immense message d’espoir et de courage de Gisèle Pelicot conquiert la planète
~ Près des deux tiers des décès maternels se produisent dans les pays instables
~ Ukraine : quatre ans de guerre, une enfance déplacée – sous terre
~ La loi de Moore ayant atteint ses limites, que nous réserve l’avenir de l’informatique ?
~ Les fusions de communes tiennent-elles leurs promesses  ?
~ Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique
~ Empathie, créativité : lire des histoires aux enfants améliore leurs compétences sociales
~ Des États-Unis ébranlés par leur offensive de « domination énergétique » ?
~ Avoir un impact positif sur son lieu de vacances : quel avenir pour le tourisme « régénératif » ?
~ Midterms 2026 : le logement, talon d’Achille de Trump
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter