Venezuela : L'appareil répressif devrait être démantelé

par Human Rights Watch

Click to expand Image La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, discutait avec son frère, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, lors d'une cérémonie au Tribunal suprême de justice à Caracas, le 30 janvier 2026. © 2026 AP Photo/Ariana Cubillos (Washington) – Les autorités vénézuéliennes devraient prendre rapidement des mesures pour réformer les principales institutions judiciaires et électorales, et abroger les lois abusives, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.À la suite des frappes militaires américaines au Venezuela et de l'arrestation de l’ex-président…



Lire l'article complet