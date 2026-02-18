Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

“Pour que la honte change de camp”: l'immense message d’espoir et de courage de Gisèle Pelicot conquiert la planète

par Filip Noubel
Après une décennie de viols organisés par son mari alors qu'elle était sans connaissance, Gisèle Pelicot signe un livre témoignage qui raconte son combat et son état d'esprit actuel.


Lire l'article complet

© Global Voices -
