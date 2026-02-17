Tolerance.ca
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Près des deux tiers des décès maternels se produisent dans les pays instables

Près des deux tiers de tous les décès maternels dans le monde surviennent dans des pays marqués par des conflits ou des situations de fragilité, a indiqué mardi l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).


© Nations Unies -
