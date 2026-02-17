Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les fusions de communes tiennent-elles leurs promesses  ?

par Gabriel Bideau, Géographe, Université Paris Cité
Dix ans après les premiers regroupements, on peut faire un premier bilan de la politique des « communes nouvelles » , poussée par des acteurs étatiques et locaux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
