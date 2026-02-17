Quand la Coupe d’Afrique des nations réactive les tensions au sein de l’Afrique
par Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d'études émérite à l'EHESS, chercheur à l'Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)
La finale Maroc‑Sénégal a mis en évidence le caractère largement artificiel de l’image d’une Afrique unie, où clichés méprisants et racisme appartiendraient au passé.
- mardi 17 février 2026